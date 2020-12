Business news: Spagna, Iberdrola lancia programma da 40 milioni per favorire innovazione start-up

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica Iberdrola ha lanciato un'iniziativa nell'ambito del suo programma rivolto alle start-up "Perseo Venture Builder" con il quale investirà 40 milioni di euro nella creazione di imprese industriali innovative che operano in nuovi settori dell'elettrificazione e in settori difficilmente decarbonizzabili, come l'industria e il trasporto pesante. Con questo programma, che festeggia il suo decimo anniversario, Iberdrola ha finora investito 70 milioni di euro focalizzando la propria azione sull'analisi delle opportunità di business e sulla collaborazione tecnologica con start-up e aziende emergenti creando un ecosistema di quasi 3 mila imprese. "Con iniziativa promuoviamo la creazione e l'accelerazione dell'industria innovativa e della catena del valore che segnerà lo sviluppo energetico e l'occupazione del futuro", ha affermato il direttore per l'Innovazione, la sostenibilità e la qualità di Iberdrola, Agustín Delgado. (Spm)