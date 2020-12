Business news: Romania, prezzi alla produzione industriale in calo dell'1,1 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi alla produzione industriale in Romania (mercato interno e mercato esterno) sono calati dell'1,1 per cento nel mese di ottobre 2020, rispetto allo stesso mese del 2019. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Inoltre, nell'ottobre 2020, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati dello 0,3 per cento rispetto a settembre 2020. Riguardo i principali gruppi industriali, nell'ottobre 2020 rispetto a ottobre 2019, le statistiche mostrano aumenti di prezzo significativi per l'industria dei beni durevoli (+ 2,53 per cento), l'industria dei beni capitale (+ 3,47 per cento) e l'industria dei beni intermedi (0,41 per cento). Nel caso del settore energetico si registra un calo dell'11,87 per cento. Nell'industria estrattiva c'è stata una diminuzione di questi prezzi del 10,69 per cento, nell'industria manifatturiera una riduzione dello 0,52 per cento e nella produzione e fornitura di elettricità e calore, gas, acqua calda e aria condizionata c'è stata una diminuzione del 2,11 per cento. (Res)