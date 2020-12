Business news: Portogallo, nel terzo trimestre calo del 71,5 per cento dei passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre di quest'anno gli aeroporti portoghesi hanno registrato una perdita del 71,5 per cento del traffico passeggeri (5,4 milioni), parti a 25 punti in meno rispetto a quello precedente. É quanto reso noto dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). In questo periodo l'aeroporto di Lisbona è stato responsabile del 39,7 per cento del movimento totale dei viaggiatori (2,1 milioni), seguito da quello di Porto e Faro. Nel corso del terzo trimestre è diminuito anche il trasporto su rotaia (27,6 milioni) ed in metropolitana (31,6 milioni) è diminuito, rispettivamente del 40,3 per cento e del 51,3 per cento. (Spm)