Business news: Danimarca, spagnola Siemens avvia progetto su idrogeno verde senza connessione a rete

- La spagnola Siemens Gamesa sta sviluppando in Danimarca il primo progetto al mondo in grado di produrre idrogeno verde direttamente dal vento senza connessione alla rete. Secondo quanto riferito dall'azienda, i primi test sono previsti per nel corso di questo mese e la produzione di idrogeno verde inizierà a gennaio 2021. Il gruppo ha indicato che questo progetto potrebbe essere realizzato sia con parchi eolici onshore che offshore. Situato vicino a Brande, nella Danimarca occidentale, l'impianto comprende una turbina eolica Siemens Gamesa da 3 MW che produrrà elettricità pulita per alimentare un elettrolizzatore da 400 kW), responsabile della scissione dell'acqua nei suoi due componenti: ossigeno e idrogeno. Secondo l'amministratore delegato di Siemens Gamesa, Andreas Nauen, l'idrogeno verde può diventare "la risposta a come decarbonizzare il sistema energetico e risolvere la crisi climatica". (Spm)