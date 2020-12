Business news: Norwegian Air presenta piano per ripresa economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Norwegian Air ha proposto di convertire il proprio debito in azioni, scaricare aerei e vendere nuovi titoli nel tentativo di sopravvivere agli effetti della crisi scatenata dalla pandemia di Covid-19. Come parte del piano, il vettore con sede a Oslo mira a raccogliere fino a 4 miliardi di corone norvegesi (circa 374 milioni di sterline) dalla vendita di nuove azioni o strumenti ibridi, si legge in una nota di Norwegian. "L'azienda chiede il supporto continuo dei suoi azionisti per prepararsi a futuri aumenti di capitale parallelamente alla ristrutturazione del suo bilancio", prosegue il comunicato. La compagnia norvegese cercherà inoltre di pagare i locatori solo per l'uso dell'aeromobile quando sono effettivamente in uso, a ore, fino al 2022. (Sts)