Business news: Banca centrale polacca, lo shock del Covid non minaccia la stabilità finanziaria nazionale

- Lo shock provocato dalla pandemia di coronavirus non è un pericolo per la stabilità del sistema finanziario della Polonia. Lo ha reso noto la Banca nazionale polacca (Nbp) nel suo rapporto di dicembre. A parere dell'Nbp la solidità del settore bancario nazionale è garantita dalla mancanza di pregressi disequilibri finanziari e macroeconomici prima della pandemia, dalla grande efficacia con cui il settore è in grado di riassorbire le perdite per l'alto livello e qualità del suo capitale e dalle iniziative a sostegno del settore operate dalle istituzioni pubbliche. Cionondimeno Nbp spiega che il "rischio resta tuttavia più alto" e richiama l'attenzione su alcuni fenomeni, a partire dalla perdita di credito che rappresenterà la principale ragione del calo delle prestazioni finanziarie delle banche. (Vap)