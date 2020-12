Business news: Spagna, 940 mila nuovi contratti per attività natalizie, il 15 per cento in meno del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna lo shopping natalizio di quest'anno genererà poco più di 940 mila posti di lavoro, il 15 per cento in meno rispetto a quella del 2019. Come riferisce il quotidiano "El Confidencial Digital", è quanto emerge dalle previsioni rese note dall'agenzia di collocamento Adecco, nel quale si evidenzia che i settori legati ai consumi (cosmesi, giocattoli, prodotti tecnologici ed alimentari), ai trasporti ed alla logistica, saranno i settori che ne beneficeranno maggiormente. La campagna natalizia, che terminerà a gennaio, sarà fortemente condizionata dall'incertezza legata alla pandemia del coronavirus e alla forti restrizioni che "influenzeranno negativamente" gli acquisti di quest'anno. Il calo maggiore dei contratti temporanei si registrerà nelle Asturie (meno 30 per cento) rispetto al 2019, e a seguire nelle Isole Baleari e Canarie (meno 25 per cento) e nella Comunità di Valencia (meno 18 per cento). (Spm)