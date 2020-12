Business news: Portogallo, magnate libanese Tamraz offre 143 milioni per il 47,5 per cento Eurobic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'investitore libanese, Roger Tamraz, avrebbe offerto oltre 143 milioni di euro per acquisire il 47,5 per cento della banca portoghese Eurobic, rilevando le quote di Isabel dos Santos (42,5 per cento) e dell'azionista angolano, Sebastiao Lavrador (5 per cento). Lo rivela il quotidiano "Jornal Economico" che ha consultato fonti vicine alla banca. Il magnate libanese, Roger Tamraz, ha diversi interessi in banche, petrolio e gas naturale. (Spm)