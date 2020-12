Ue: Coldiretti, bene Bellanova contro etichette Nutriscore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma preoccupa anche "l’apertura sull’etichetta nutrizionale all’utilizzo dei colori o l’eccessiva semplificazione proposta, che metterebbe fuori gioco la proposta italiana dell’etichetta a batteria. L’etichettatura Nutriscore francese, come quello a semaforo adottato in Gran Bretagna, influenzano il consumatore, con un bel verde, a scegliere prodotti con ingredienti di sintesi e a basso costo spacciandoli per più salutari". Un sistema che per Coldiretti è fuorviante, discriminatorio, incompleto e che finisce per escludere paradossalmente dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole, per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta. Si rischia – precisa la Coldiretti – di promuovere cibi spazzatura con edulcoranti al posto dello zucchero e di sfavorire elisir di lunga vita come l’olio extravergine di oliva, considerato il simbolo della dieta mediterranea. Ma anche specialità come il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano ed il prosciutto di Parma le cui semplici ricette non possono essere certo modificate. In un momento difficile per l’economia - continua Prandini - "dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza contrastando le indicazioni fuorvianti ed estendendo l’obbligo di indicare in etichetta il Paese d’origine di tutti gli alimenti per combattere la concorrenza sleale al made in Italy. L’Italia grazie ai primati nella qualità e nella sicurezza alimentare conquistati a livello europeo – conclude Prandini - ha la responsabilità di svolgere un ruolo di leadership in Europa". (Com)