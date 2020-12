Venezuela: procura Cpi studierà rapporto Osa su presunte violazioni diritti umani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo venezuelano, per parte sua, ha respinto l’informativa. “L’individuo che funge da segretario generale dell’Osa non perde opportunità per mostrare il suo disprezzo per i diritti umani e applicare uno spudorato doppio standard con fini meramente interventisti”, si legge in un comunicato diffuso dal ministro degli Esteri Jorge Arreaza. L’informativa, si legge, “vuole interferire in modo tendenzioso, estorsivo e inaccettabile nel funzionamento indipendente della Corte penale internazionale”. A inizio dicembre il procuratore generale Tarek William Saab aveva consegnato alla procura della Cpi l'informativa con le ragioni di Caracas. (segue) (Vec)