Scuola: ministero Istruzione, firmata ordinanza per giudizi descrittivi alunni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata firmata e inviata alle scuole l’ordinanza del ministero dell'Istruzione che prevede il giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della scuola primaria, secondo quanto stabilito dal decreto Scuola approvato a giugno. Lo rende noto lo stesso ministero dell'Istruzione. La recente normativa ha individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, educazione civica compresa. Un cambiamento che ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia "sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno". L’Ordinanza, oggetto di apposita informativa sindacale e del parere del Consiglio superiore della Pubblica istruzione, è stata inviata insieme ad apposite linee guida e ad una nota esplicativa. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento. Si parte con "avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. (segue) (Com)