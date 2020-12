Elezioni Usa: Michigan, Corte d'Appello respinge appello di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'Appello del Michigan ha respinto oggi un appello della campagna presidenziale del presidente statunitense Donald Trump che contestava i risultati elettorali del Michigan, nell'ultima di una serie di sconfitte giudiziarie per il presidente. Lo riporta il sito "The Hill". Con una decisione 2-1, la corte ha detto che la certificazione dei risultati elettorali del Michigan da parte del Board of State Canvassers nel frattempo aveva reso la causa discutibile, e ha detto che se la campagna di Trump avesse voluto contestare i risultati avrebbe potuto chiedere un riconteggio, ma non l'ha fatto. Trump e i suoi sostenitori hanno presentato una serie di cause legali negli Stati in bilico nelle presidenziali incluso il Michigan, dove nessun giudice ha dato credito a nessuna delle rivendicazioni. Non è dato sapere, al momento, se Trump farà ulteriore appello alla Corte Suprema del Michigan. (Nys)