Usa: Pelosi crede che verrà approvato un pacchetto economico prima di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, si è detta ottimista che maggioranza e opposizione si riuniranno per assicurarsi un pacchetto di soccorso economico per il coronavirus prima che il Congresso lasci Washington per le vacanze invernali. Rivolgendosi ai giornalisti in Campidoglio, Pelosi ha detto che i negoziatori del partito hanno ancora un certo numero di disaccordi da risolvere per vincere un tale accordo, ma ha indicato che le parti stanno facendo progressi costanti e tutto fuorché garantire che un accordo bipartisan sarà sigillato nei prossimi giorni. "Ci prenderemo il tempo necessario e dobbiamo farlo", ha detto Pelosi. "Non possiamo andarcene senza". (Nys)