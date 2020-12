Business news: Spagna, accordo tra Endesa e Parkia per installazione 127 punti di ricarica auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa X, appartenente al gruppo Enel, e Parkia, operatore di parcheggi privati sotterranei in Spagna, hanno raggiunto un accordo per promuovere la mobilità elettrica mediante l'installazione di 127 punti di ricarica in 61 parcheggi in 27 province spagnola. Secondo quanto riferito dall'azienda energetica in una nota, sarà offerto in questo modo a tutti i suoi clienti di ricaricare l'80 per cento delle batterie dei propri veicoli 24 ore con una tecnologia semi-veloce (fino a 22kW) in circa un'ora. Gli utenti possono accedere a qualsiasi parcheggio Parkia con area di ricarica, parcheggiare il proprio veicolo e lasciarlo in carica. Il parcheggio sarà pagato come di consueto (ritiro e pagamento del biglietto alla cassa o agli sportelli automatici) e la ricarica sarà gestita attraverso l'applicazione Endesa X, JuicePass. (Spm)