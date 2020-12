Business news: Germania, Vodafone fa marcia indietro sull'espansione della fibra ottica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per le telecomunicazioni britannico Vodafone fa marcia indietro nello sviluppo della fibra ottica in Germania, rallentando le attività della propria controllata tedesca nel settore. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che i concorrenti di Vodafone, Deutsche Telekom e la filiale tedesca del gruppo spagnolo Telefonica, stanno concretizzando i loro piani per la fibra ottica in Germania, le cui prestazioni sono “tra le peggiori in Europa”. Vodafone ha, invece, annunciato che si dedicherà a “nuove attività più mirate”, riorganizzando le risorse finora impiegate nella fibra ottica. La decisione è stata assunta direttamente dal quartier generale della compagnia a Londra “per ragioni di costi”. Inoltre, “i rendimenti erano troppo bassi”. A oggi, la rete della fibra ottica di Vodafone in Germania ha una lunghezza totale di 160 mila chilometri, a fronte di quella di Deutsche Telekom che corre per oltre 550 mila chilometri. Il passaggio più complesso e costoso per l'operatore britannico è il collegamento finale tra la rete e le singole abitazioni, che “costa tempo e denaro”. L'azienda si dedicherà quindi al miglioramento della fibra ottica esistente. (Geb)