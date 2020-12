© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Impensabile colpire con una patrimoniale un ceto medio già martoriato dalla crisi. Dobbiamo sostenerlo, tassarlo di meno e non di più”. Così su Twitter il deputato del Movimento 5 stelle e questore della Camera, Francesco D'Uva, secondo cui è “più ragionevole l'idea di Beppe Grillo: un contributo di solidarietà da chiedere ai multimilionari per aiutare chi è in difficoltà”. (Com)