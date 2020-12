Mes: Di Maio, da "irresponsabili" votare contro governo il 9 dicembre in aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto che si celebrerà il 9 dicembre in parlamento non sarà sul Mes ma sul governo e sarebbe da "irresponsabili" non confermare il mandato per andare in Europa a sbloccare le trattative sul Recovery fund. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di una intervista al "Tg1". "Il 9 dicembre si vota sulle dichiarazioni del presidente del Consiglio e del governo, non sull'accesso al Mes", ha detto Di Maio segnalando che "sarebbe da irresponsabili votare contro li governo e contro il presidente del Consiglio, mercoledì, che chiede mandato di andare in Europa a sbloccare i 209 miliardi del Ricovery fund". Il ministro ha quindi ricordato che l'Italia non può comunque accedere al Meccanismo europeo di stabilità "perché serve il voto del parlamento e i numeri non ci sono". (Res)