Cerciello Rega. "Non eravamo più guardia e ladro, ma soltanto amici": la deposizione in aula di Francesco Borraccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevamo smesso di essere guardia e ladro ed eravamo soltanto amici". Francesco Borraccia, giovane senza tetto, ex tossicodipendente e arrestato più volte ha deposto oggi nell'aula A del tribunale di Roma dove si sta svolgendo, in corte d'assise, il processo per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso la notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 con 11 coltellate. Imputati nel processo sono i due giovani americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth. Borraccia è stato citato dal collegio difensivo di Elder ipotizzando potesse essere un informatore dei carabinieri e, in particolare, della vittima. Dalla deposizione il giovane ha fatto emergere, invece, uno spaccato umano inaspettato. "Il brigadiere Cerciello mi aveva arrestato nel 2017 e poi siamo diventati amici -ha detto- gli chiedevo un aiuto e lui mi dava una mano per vivere. Quando 40 o 50 euro, ciò che poteva darmi. Io gli restituivo i soldi quando mia madre, da Pisticci, me li mandava".Il giovane che viveva sotto ponte Garibaldi a Roma, a precisa domanda fatta dalla difesa, se quei soldi fossero un compenso per informazioni in merito ad attività criminali, ha detto: "Mai fatto da informatore ma qualche volta davo qualche notizia su truffe o furti in appartamenti. Non ricordo però a chi le davo". Incalzato anche sulle "1049 telefonate" tra lui e lo spacciatore Italo Pompei che la difesa ipotizza fosse il vero informatore, e che Borraccia facesse da tramite con i carabinieri, il teste ha spiegato che lo spacciatore lo aiutava a sopravvivere "mi pagava la colazione o un piatto di pasta". Quando l'avvocato gli fa notate le mille telefonate, risponde: "sono mille piatti di pasta". Le ultime telefonate tra il teste e Cerciello risalgono a maggio 2019. "Quando è morto Mario ero in comunità e l'ho saputo dalla tv. Dopo 3 giorni me ne sono andato perché l'ho presa male". Parole dette tra le lacrime e l'udienza è stata sospesa per 10 minuti. Non solo quello effettuato da Cerciello, Borraccia ha riferito di essere stato arrestato diverse volte, mai per droga dice lui, ma per truffa e furto. In una circostanza gli è stato fatto il foglio di via. Dal 2017 al 2018 non sarebbe potuto rientrare nel comune di Roma, Ma lui non è mai andato via. "Quando mi fermavano" i carabinieri "pur sapendo, tolleravano e non mi facevano niente".Alla domanda dell'avvocato Massimo Ferrandino, legale della vedova sui rapporti con Cerciello, il teste ha detto che "Mario tentava di farmi riappacificare con la mia famiglia e che avrebbe voluto accompagnarmi a Pisticci per mettere pace". Inoltre "si informò anche per farmi andare in una comunità di recupero". Uscendo, il presidente della corte d'assise gli ha indicato la vedova e il fratello di Cerciello a cui si è presentato ricevendo una foto della vittima. Tra gli altri testimoni chiamati dalla difesa, è sfilato anche Ulisse D'Ercole che cinque minuti prima dell'omicidio era stato fermato da Cerciello per un controllo a poca distanza dal luogo dove poi il carabiniere ha perso la vita. Oltre a confermare che il militare aveva con se il distintivo perché glielo aveva mostrato, ha riferito di averlo visto arrivare a piedi insieme al collega da cui si era però allontanato. Le difese degli imputati si chiedono "perché Andrea Varriale" il collega di Cerciello "ascoltato in aula, questa circostanza non l'ha riferita?".Altri aspetti sottolineati dai collegi difensivi degli imputati sono legati alle altre due deposizioni: quella di Alessandro Rotondo che abita in via Pietro Cossa la cui finestra di casa affaccia sul luogo dell'omicidio, e di un senza tetto che dorme a poche decine di metri da dove è avvenuto l'accoltellamento. Nessuno dei due, seppur vicinissimi al luogo del fatto, hanno sentito urla di liti; quelle urla riferite dai due unici testimoni, Varriale e il mediatore Sergio Brugiatelli, prima e durante la colluttazione mortale. Entrambi i teste hanno detto di essersi accorti dell'accaduto solamente all'arrivo delle pattuglie dei carabinieri a sirene spiegate . (Rer)