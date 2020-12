Covid: Di Maio, Natale di sacrifici ma torneremo a nuova normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo di Natale gli italiani saranno chiamati a ulteriori sacrifici, utili però a preparare il terreno a una nuova fase di normalità che si aprirà anche grazie ai vaccini. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso di una intervista al "Tg1". Quello che sta per iniziare "sarà un Natale con misure che ci chiederanno sacrifici. Io stesso non potrò raggiungere la mia famiglia per le misure che abbiamo introdotto come governo", ha detto il ministro. I provvedimenti messi in campo permetteranno però di "affrontare quest'ultima fase. Da gennaio inizieremo le vaccinazioni e torneremo a una nuova normalità come la chiamiamo in tutto il mondo". (Res)