Ue: Coldiretti, bene Bellanova contro etichette Nutriscore

- "E’ necessario fermare l’attacco ai prodotti alimentari nazionali con il rischio del via libera all’etichetta nutrizionale a colori dell’Unione Europea che boccia ingiustamente quasi l’85 per cento in valore del Made in Italy a denominazione di origine (Dop/Igp) che la stessa UE dovrebbe invece tutelare e valorizzare soprattutto nel tempo del Covid". E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel sostenere l'impegno del ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova per fermare la "pericolosa deriva" in atto nell’Unione su etichettatura nutrizionale, profili nutrizionali e etichettatura d’origine. Un sistema che – sottolinea la Coldiretti - rischia di espandersi a livello globale dove in gioco ci sono 44,6 miliardi di esportazioni agroalimentari tricolori nel mondo, tra i quali si conta una rilevante presenza di prodotti, dai formaggi all’olio fino ai salumi, ingiustamente penalizzati dal nuovo sistema. La manovra degli altri Paesi "punta a fermare la crescita del made in Italy agroalimentare che nel tempo del Covid, insieme alle medicine, è l’unico settore a crescere all’estero (+2,9 per cento) nei primi nove mesi del 2020 e può essere l’elemento di traino per l’intero tessuto economico del Paese". Nell’ambito della definizione della proposta di conclusioni finali da approvare al Consiglio, per la Coldiretti è fondamentale evitare che venga portato avanti un documento "poco ambizioso sull’obbligo di indicazione di origine obbligatoria che cita come priorità solamente il latte e le carni, mentre l’obiettivo della trasparenza sulla provenienza degli alimenti riguarda tutti i prodotti". (segue) (Com)