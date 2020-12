Venezuela: procura Cpi studierà rapporto Osa su presunte violazioni diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura della Corte penale internazionale (Cpi) ha riferito che esaminerà l'ultimo rapporto elaborato dall'Organizzazione degli Stati americani (Osa) su presunti reati contro l'umanità in Venezuela. In settimana il segretario generale dell'Osa, Luis Almagro, accompagnato da un panel di esperti dei diritti umani, aveva denunciato lentezze della Cpi nell'esame del fascicolo "Venezuela". "L'ufficio della procuratrice è aggiornato e studierà l'ultimo rapporto della segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati americani", si legge in un messaggio twitter pubblicato dall'ufficio diretto da Fatou Bensouda. Nella giornata di ieri la procura aveva avvertito che non avrebbe permesso "pressioni esterne" o "interferenze" di "qualsiasi origine". (segue) (Vec)