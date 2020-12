Venezuela: procura Cpi studierà rapporto Osa su presunte violazioni diritti umani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Jared Gesner, consigliere speciale Osa, il ritmo lento e "il modo in cui è stata portata avanti la revisione sul caso Venezuela è stato contrario ai principi secondo cui la Procura deve realizzare con prontezza gli esami e le indagini del caso". Pur riconoscendo alla procura la necessità di stilare un rapporto "minuzioso", Gesner ha sottolineato che i "ritardi prolungati", hanno avuto come risultato quello di dare maggiore forza al "regime di Nicolas Maduro per commettere altri reati credendo di poter agire in totale impunità". L'ex Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Zeid Raad Al Hussein, ha da parte sua avvertito che la mancanza di interventi "è destinata a prolungare la sofferenza del Venezuela. Vogliamo giustizia per il popolo del Venezuela, dal momento che i crimini compiuti in quel posto sono di una dimensione totalmente travolgente". (segue) (Vec)