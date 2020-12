Sardegna: Solinas ricorda Emilio Lussu, figura spicco panorama politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro volte decorato al valore militare, con 2 medaglie d'argento e 2 di bronzo, più volte ferito in battaglia, combattente della Resistenza a Roma e nella guerra civile spagnola con Giustizia e libertà, Lussu sostenne "con forza e indomabile passione le ragioni della Sardegna", ha aggiunto il presidente Solinas, ricordando "il suo lavoro parlamentare: membro dell'Assemblea costituente, ministro dell'Assistenza postbellica nel governo Parri e ministro per i rapporti con la Consulta nel governo de Gasperi, Senatore per 4 legislature. Avvocato, giornalista e scrittore, descrisse con immortale sensibilità l'orrore della guerra in 'Un anno sull'altipiano' e - ha aggiunto il presidente - con arguzia e ironia l'Italia prefascista e le debolezze della Famiglie Reale in 'Marcia su Roma e dintorni'. Un patrimonio culturale e politico, quello di Lussu - conclude il Presidente Solinas - di valore immortale non solo per il 'sardismo', ma per l'intera Sardegna che oggi lo ricorda". (Com)