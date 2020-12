Bolivia: Morales propone l'ex vicepresidente Garcia Linera come ambasciatore presso l'Osa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vice presidente della Bolivia, Alvaro Garcia Linera, potrebbe essere il prossimo rappresentante del paese andino preso l'Organizzazione degli stati americani (Osa). La proposta, riferisce il quotidiano "El Deber", è stata elevata dall'ex presidente Evo Morales, oggi a capo del Movimento politico al socialismo (Mas-Ipsp). Morales ha affermato che l'obiettivo della nomina sarebbe quello di "dimostrare di fronte all'Osa che nelle elezioni del 2019 non c'è stata frode". Il riferimento è alla controversia che tuttora vede su posizioni opposte l'attuale governo della Bolivia e l'organizzazione guidata da Luis Almagro. In un rapporto preliminare emesso a due giorni dallo svolgimento delle presidenziali di ottobre del 2019, l'Osa accusò il Mas di frode elettorale, un fatto che secondo Morales fu decisivo per innescare le proteste sociali e l'ammutinamento delle forze armate che determinarono la sua rinuncia. "Sarebbe una bella battaglia politica tra Linera e Almagro, ma ancora non abbiamo deciso". Ad ogni modo io lo proporrò, anche se dovesse ricoprire la carica solo per alcuni mesi". (segue) (Brb)