Rating: Fitch conferma Italia a BBB-, contrazione Pil del 9,1 per cento nel 2020

- Fitch ha confermato il rating dell'Italia a BBB- con outlook stabile. Commentando la decisione, l'agenzia afferma che "la pandemia ha avuto un impatto significativo sull'economia e sulla posizione fiscale" del nostro paese che ha un "elevatissimo debito pubblico e una crescita economica strutturalmente debole che continueranno a pesare sul rating". Tuttavia la conferma del livello BBB- "è supportato da un'economia diversificata e ad alto valore aggiunto" oltre che dal fatto che "l'Italia beneficia dei programmi di quantitative easing su larga scala della Bce e ha anche un moderato indebitamento del settore privato, una scadenza media favorevole del debito pubblico (6,95 anni), un avanzo di conto corrente resiliente e una posizione patrimoniale netta sull'estero prossima al pareggio". Fitch ricorda anche che "il rimbalzo estivo dell'economia italiana è stato tra i più forti in Europa" anche se il Pil resta "di circa il 5 per cento inferiore al livello pre-pandemia, come per la maggior parte dei membri della zona euro". Per il 2020 Fitch ha rivisto le sue previsioni sul Pil: contrazione del 9,1 per cento quest'anno seguita da una crescita del 4,5 per cento nel 2021 e del 4,3 per cento nel 2022. Nel 2022 lo stimolo dei fondi Next Generation Eu fornirà - secondo Fitch - il "principale supporto alla crescita economica". (Nyc)