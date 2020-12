Rating: Fitch conferma Italia a BBB-, contrazione Pil del 9,1 per cento nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fitch prevede che il deficit dell'Italia nel 2020 si attesterà a circa l'11 per cento del Pil per poi calare all'8 per cento nel 2021 e al 6,6 per cento nel 2022. Il livello del debito, invece, è stimato per quest'anno al 160 per cento del Pil: un record negativo rispetto al 134,7 per cento del 2019. Inoltre Fitch, nella nota che accompagna il giudizio sul rating dell'Italia, scrive che "il dibattito interno al M5s sulla sua futura struttura e la sua opposizione alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) potrebbe essere fonte di instabilità per il governo nei prossimi mesi". (Nyc)