Usa: Pompeo elogia la Slovenia per aver dichiarato Hezbollah organizzazione terroristica

- Gli Stati Uniti accolgono con favore la scelta della Slovenia di designare Hezbollah nella sua interezza come organizzazione terroristica, rifiutando la falsa distinzione tra le ali politiche e militari. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Mike Pompeo, in una nota. "Gli Stati Uniti elogiano la Slovenia per aver fatto questo passo in avanti per contribuire a impedire a Hezbollah di operare in Europa", ha scritto Pompeo. (Nys)