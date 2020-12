Anm: Magistratura Indipendente, non rinunciamo a rinnovamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo un periodo di forte lacerazione tra le varie componenti dell’associazionismo giudiziario ritenevamo fondamentale ricostituire, con il rinnovo del comitato direttivo, un complesso di idee e valori condivisi che potesse consentire di avviare un progetto di rilancio dell’azione dell’Anm”. Così I componenti del Cdc per Magistratura Indipendente e Movimento per la Costituzione. “Abbiamo da subito chiarito – proseguono – che per noi la questione morale rappresenta una precondizione per l’avvio di un nuovo percorso, rimarcando che, dal nostro punto di vista, essa fosse stata declinata con modalità troppo sbrigative e, ciò che più conta, in modo assolutamente riduttivo, dovendosi invece approfondire le cause della degenerazione, così da poter individuare, con le altre componenti associative, i più efficaci rimedi ad un fenomeno, quello del c.d. 'correntismo', che ha riguardato tutta la magistratura associata. Abbiamo proposto, quindi, di affrontare, con coraggio e determinazione, i due nervi scoperti di quel fenomeno: T.U. dirigenza e sistema elettorale del Csm”, si legge nella nota firmata da Cecilia Bernardo, Salvatore Casciaro, Chiara Gagliano, Enrico Infante, Raffaella Marzocca, Ilaria Perinu, Maria Cristina Ribera, Antonio Sangermano, Michaela Sapio e Ugo Scavuzzo. “Abbiamo evidenziato – ribadiscono - l’assoluta necessità che l’Anm dismetta le improprie vesti di soggetto politico e torni finalmente ad occuparsi anche dei temi sindacali di grande interesse per i colleghi. Tali obiettivi credevamo fossero da tutti condivisi". (segue) (Ren)