Anm: Magistratura Indipendente, non rinunciamo a rinnovamento (2)

- "Constatiamo - sottolineano MI e Mpc - purtroppo che il proposito di costituire una Gec davvero unitaria si è rivelato, ad oggi, inattuabile per l’aprioristico rifiuto di alcuni gruppi o componenti a fornire un qualunque contributo per rinnovare, con assunzione di comune responsabilità, l’azione associativa. Ne è stata prova eloquente la vicenda legata all’istituzione del tavolo di lavoro per l’elaborazione di una sintesi programmatica, cui si sono sottratti la Lista101 e A&I, quest’ultima addirittura auto-relegatasi al singolare ruolo di ‘osservatrice vigile’. Il senso di responsabilità che ci anima e la determinazione con cui intendiamo portare avanti un progetto nuovo per l’Anm ci hanno condotto, nell’interesse delle migliaia di colleghi che operano negli uffici giudiziari con difficoltà crescenti, da ultimo aggravate dall’emergenza sanitaria, a non escludere aprioristicamente strade diverse da quelle della Gec unitaria, nella cui ottica soltanto il tavolo di lavoro era stato da noi inizialmente concepito. Siamo determinati a proseguire nel dialogo con chi era (o almeno appariva) disponibile con il proposito di giungere a una ‘mediazione alta’, senza porre pregiudiziali che non siano beninteso strettamente legate al progetto di rinnovamento che intendiamo proporre e al quale non vogliamo rinunciare". (segue) (Ren)