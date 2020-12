Anm: Magistratura Indipendente, non rinunciamo a rinnovamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un progetto - spiegano i magistrati - che, concentrandosi su un programma inclusivo, espressione delle diverse anime dell’associazionismo giudiziario, deve esprimere efficacemente la linea del rinnovamento con interventi mirati e concreti. In questa prospettiva crediamo necessario, per realizzare una virtuosa sintesi delle diverse sensibilità dei potenziali partner di coalizione, dare all'Anm un volto nuovo che costituisca rappresentazione, anche esteriore, del comune progetto. Manifestiamo, a riguardo, massima disponibilità ad accogliere dal gruppo di maggioranza relativa qualsiasi indicazione, purché essa sia in grado di riflettere, e fedelmente interpretare, le esigenze di novità di questa nuova fase associativa; siamo altresì pronti ad assumere in mancanza, ove occorra, la responsabilità della guida dell’Associazione se ciò potesse aiutare a superare l’assurda situazione di impasse in cui ci troviamo. Con questi sentimenti ci apprestiamo ad affrontare la prossima riunione del comitato direttivo”, concludono gli esponenti di Magistratura Indipendente e Movimento per la Costituzione. (Ren)