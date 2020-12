Milano: Sangalli, fondamentale il richiamo dell'Arcivescovo Delpini a una "visione comune" per la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel tempo complesso e drammatico della pandemia, il Discorso alla Città dell'arcivescovo Delpini assume un valore straordinario e raro perché indica le priorità e la via per investire oggi sul futuro. E le sue parole hanno la forza dell'esempio di una persona che ha affrontato il virus restando sempre al servizio degli altri". Lo dice il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commentando il tradizionale discorso alla città dell'Arcivescovo di Milano. "Delpini - prosegue Sangalli - nel suo 'elogio di chi rimane al proprio posto', ha ricordato anche i negozi e i servizi che 'garantiscono i legami di vicinato' e fanno funzionare il mondo. Un bellissimo riconoscimento a migliaia di donne e uomini che hanno permesso e permettono a questa città di andare avanti. Spesso affrontando rischi e sacrifici non trascurabili". "Di particolare importanza il richiamo del nostro Arcivescovo a elaborare concretamente una 'visione comune' attraverso percorsi condivisi e impegnandoci in prima persona. Una visione comune che oggi manca e che permetterebbe a Milano di ricostruire un nuovo e migliore futuro", conclude Sangalli. (Com)