Roma: Pacetti (M5s), buon lavoro al comandante Angeloni, da Pd solita inutile polemica

- "Il Pd dà il benvenuto al nuovo comandante dei vigili, una figura di alto profilo professionale, con la solita inutile polemica. L’Amministrazione Raggi sta rilanciando il corpo di polizia locale che loro in passato hanno solo mortificato". Lo scrive su Facebook il capogruppo del Movimento 5 stelle in Campidoglio Giuliano Pacetti. "Si congratulino per la nomina, invece di dare lezioni non richieste. Buon lavoro a Ugo Angeloni nominato dalla sindaca Raggi nuovo comandante della polizia locale di Roma Capitale. La sua esperienza sarà preziosa per la crescita del Corpo", conclude. (Rer)