Difesa: il 9 dicembre audizione Patuanelli su programma 2020-2022 in commissioni riunite Camera e Senato

- Mercoledì 9 dicembre, alle ore 8.30, presso la sala della Regina di Montecitorio, le commissioni riunite Difesa di Camera e Senato svolgono, in videoconferenza, l'audizione del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nell'ambito dell'esame del documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2020–2022. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)