Legge Bilancio: Calabrese (M5s), su emendamenti trasporti Roma ci aspettiamo voto unanime

- "La quasi totalità delle forze politiche in Parlamento ha presentato emendamenti alla legge di Bilancio per completare la metro C, realizzare la metro D, e le linee tranviarie Termini-Vaticano-Aurelio e Vittorio-Venezia. Ora ci aspettiamo che questi emendamenti siano votati con favore unanime". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese (M5s). "E’ quanto avevamo prima chiesto ad agosto per Roma Capitale tramite il Recovery fund, e poi a ottobre per mezzo delle istanze di finanziamento inviate al ministero delle Infrastrutture e trasporti. Richieste che verranno comunque ribadite anche nel bando Mit per le infrastrutture del trasporto rapido di massa - aggiunge l'assessore -. E’ fuori discussione che ottenere i fondi direttamente dal Bilancio statale velocizzerebbe moltissimo la realizzazione di queste opere. Sapere che i nostri progetti per Roma sono di interesse nazionale, e che lo Stato è disposto a concedere fondi straordinari perché, tramite l’imprescindibile adozione del nostro piano urbano della mobilità sostenibile, siamo riusciti a creare le condizioni per la massima convergenza politica, è una notizia che premia la volontà della sindaca, e l’attività portata avanti in questi anni dalla commissione Mobilità di Roma Capitale. Il Pums è la nostra guida. Un piano strutturato per realizzare nuove linee metro, tranvie e infrastrutture indispensabili per la città. E’ un piano - sottolinea Calabrese - di alto respiro che ha evidenziato i benefici delle reti intermodali previste, quindi rimesso in moto iter amministrativi bloccati, e soprattutto avviato di nuovi, per realizzare nell’arco dei prossimi dieci anni quelle opere di mobilità su ferro che la Capitale attende da decenni, come le metro, o il ripristino di quelle smantellate negli anni ‘60, come i tram. Ora ci aspettiamo che questi emendamenti siano votati con favore unanime. Se sarà possibile accorciare i tempi della realizzazione utilizzando le risorse del governo, ogni forza politica presente in Parlamento avrà fatto la sua parte, finalmente. Per la Capitale d’Italia", conclude l'assessore. (Rer)