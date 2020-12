Germania: ambasciata italiana, rammarico per utilizzo improprio nomi Falcone e Borsellino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Berlino esprime profondo rammarico nel vedere che il nome dei magistrati antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – servitori dello Stato caduti nella lotta al crimine organizzato che hanno dedicato la propria vita a far crescere nella società il senso del dovere nel contrastare la mafia – venga utilizzato per un'attività commerciale in cui viene banalizzata la criminalità organizzata. Riteniamo opportuno sottolineare che molti Italiani si sentono a disagio vedendo il nome e l'immagine di due noti eroi dell'antimafia utilizzati per una pizzeria di Francoforte, per giunta accostati a fotografie che esaltano la mafia. Tale scelta sconcertante si presta a danneggiare l’immagine dell’Italia e soprattutto reca una inaccettabile offesa alla sensibilità dei familiari dei due magistrati e di tutte le vittime innocenti della mafia. La notizia di tale indebito accostamento offre all’Ambasciata d’Italia l’opportunità di esprimere condivisione per le iniziative della Professoressa Maria Falcone, tutte volte a sottolineare il valore del sacrificio e della memoria dei due magistrati, che ancora oggi rappresentano un esempio per la società civile e per le tante donne e i tanti uomini delle Istituzioni impegnati nella lotta al crimine organizzato. (segue) (Geb)