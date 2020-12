Cile: tribunale multa sorella presidente Pinera per violazione norme anti-covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Pinera, aveva decretato ieri la proroga per altri 90 giorni dello stato di calamità nel paese a causa della pandemia del Covid-19. In questo modo la misura di eccezione si estende fino al 18 marzo del 2021, esattamente 12 mesi dopo il decreto di inizio il 18 marzo del 2020. Obiettivo del decreto, ha spiegato lo stesso Pinera in una conferenza, quello di poter mantenere misure di prevenzione sanitaria straordinarie come la quarantena e il coprifuoco in vista anche di una eventuale seconda ondata della pandemia. "Come governo siamo perfettamente coscienti dei rischi che implica una seconda ondata di contagi", ha affermato il presidente. "Stiamo vedendo come la pandemia è tornata a colpire in Europa e Stati Uniti e per questo motivo ci stiamo anticipando e preparando per affrontare diversi scenari possibili", ha aggiunto il capo di Stato, sottolineando ad ogni modo che "se le circostanze lo permetteranno lo stato di emergenza verrà abrogato in anticipo". (segue) (Abu)