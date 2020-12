Farnesina: Del Re a Camera dei Lord, soluzioni europee a migrazione minorile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Emanuela Del Re, ha partecipato come come keynote speaker alla conferenza virtuale della Camera dei Lord del Parlamento del Regno Unito sul tema dei ricollocamenti volontari dei minori e degli altri rifugiati vulnerabili. Lo riferisce una nota della Franesina. La vice ministra ha fornito una panoramica dei percorsi tra loro complementari per una migrazione sicura e legale che l'Italia ha attivato per rifugiati e migranti bisognosi di protezione internazionale. L'Italia sta attualmente portando avanti tre diversi programmi: (1) Programma UE di reinsediamento, (2) Corridoi umanitari, (3) Evacuazioni umanitarie dalla Libia. Insieme hanno permesso l'accesso legale all'Italia per oltre 6.100 rifugiati e migranti vulnerabili, ha detto Del Re. Secondo le statistiche dell'Unicef l’anno scorso sono arrivati in Italia oltre 25mila bambini non accompagnati. “Siamo alla ricerca di soluzioni a livello europeo perché si tratta di un triste fenomeno che ha una dimensione europea. Il numero di bambini rifugiati che arrivano in Europa dai paesi mediterranei attraverso il mare è ai massimi livelli dalla seconda guerra mondiale”. (segue) (Com)