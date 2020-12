Farnesina: Del Re a Camera dei Lord, soluzioni europee a migrazione minorile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo scenario è spaventoso: i bambini fuggono dalla guerra e dai disastri. Le mete di questi viaggi rischiosi sono le coste meridionali d'Italia, dove questo fenomeno ha assunto una dimensione critica. Molti bambini si guadagnano i mezzi per viaggiare lavorando a condizioni illegali o sottomettendosi ad abusi sessuali. I bambini non accompagnati trovano molte difficoltà a costruirsi una nuova vita quando arrivano in Italia o in Europa e sarebbe necessario creare nuovi meccanismi di aiuto ai Paesi d’origine per evitare questo genere di emigrazione. Tali meccanismi dovrebbero ispirarsi al principio della ripartizione degli oneri all'interno dell'Unione europea e dovrebbero essere negoziati con spirito umanitario e aperto. Allo stesso modo, è importante cercare la cooperazione dei paesi africani per evitare la partenza di imbarcazioni dirette dalle coste africane verso l'Italia e la Grecia, offrendo opzioni alternative a coloro che desiderano costruirsi un futuro, perché possano farlo nel loro contesto sociale senza intraprendere viaggi pericolosissimi con percorsi migratori illegali e spesso fallimentari”. “Dobbiamo dare risposte contemporanee alle sfide contemporanee, ed è per questo che ritengo che il nostro approccio debba coinvolgere l'Europa in senso lato nel suo complesso per essere veramente efficace. Auspico che il Regno Unito possa unirsi all'Italia e considerare l'attuazione di propri corridoi umanitari sul modello italiano con il contributo attivo delle sue organizzazioni della società civile”, ha concluso la vice ministra. (Com)