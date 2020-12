Editoria: Mauri (Pd), solidarietà a redazione Report per inaccettabili minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Solidarietà a Sigfrido Ranucci e a tutta la redazione di Report per le inaccettabili minacce ricevute". Lo afferma in una nota il vice ministro dell’Interno ed esponente del Partito democratico, Matteo Mauri, secondo cui "chi minaccia la libertà di un giornalista minaccia la libertà di ogni cittadino. Per questo al Viminale siamo in campo per contrastare ogni forma di violenza e intimidazione contro gli operatori dell’informazione. È una battaglia di civiltà”.(Com)