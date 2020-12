Brexit: capo negoziatore Ue Barnier, negoziati in pausa, domani colloquio Johnson-von der Leyen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo negoziatore dell’Unione europea per la Brexit, Michel Barnier, ha annunciato che non c’è ancora un accordo sull’accordo commerciale con il Regno Unito. In un tweet pubblicato poco fa, Barnier ha detto che i colloqui sono sospesi dato che “non sono state soddisfatte le condizioni per raggiungere un accordo”. L’annuncio è stato confermato anche dall’omologo del Regno Unito, David Frost. Sia Barnier, sia Frost hanno parlato di "significative divergenze" fra le parti. Domani il primo ministro britannico, Boris Johnson, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, terranno una riunione in videoconferenza per tentare di mediare un accordo commerciale post Brexit dopo una settimana in cui i negoziati tra le due parti sembrano aver fatto passi indietro. (Beb)