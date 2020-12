© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioREGIONE LAZIO- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, interviene alla sessione "Didattica universitaria e mondo del lavoro. Comunicazioni obbligatorie e ri-orientamento curriculare", nell'ambito dell'International Conference webinar "Rome education forum 2020" promosso da Fondazione Università Roma Tre-Education e Ecps Journal. In diretta streaming su Youtube. (ore 9)VARIE- "Alberi di Natale per prime feste anti Covid". Al mercato di Campagna Amica del Circo Massimo in via San Teodoro 74 a Roma saranno esposte le diverse varietà degli abeti Made in Italy con il tutor del verde per scegliere l'albero giusto per la propria casa. Verrà presentata anche l'analisi della Coldiretti sull'albero di Natale degli italiani nel 2020 con previsioni sugli acquisti, sul confronto tra alberi veri e finti, sui prezzi di vendita e sull'impatto ambientale, con un approfondimento sulla produzione italiana e sulla sua importanza per l'economia e la salvaguardia del territorio. (ore 9)- Inaugurazione del Nuovo Mercato Montesacro, alla presenza di Giovanni Caudo, presidente Municipio Roma III e Francesca Leoncini assessora al Commercio del Municipio Roma III. Viale Adriatico 124. (ore 10)- In diretta sulla pagina Facebook di Radicali Roma un confronto tra i segretari romani delle principali realtà politiche dell'area progressista e democratica. Un dialogo sulle proposte di governo per la Capitale, sulle regole interne, sulle primarie e sulle iniziative necessarie della coalizione, in vista delle elezioni comunali del 2021. Interverranno, oltre al segretario di Radicali Roma Francesco Mingiardi, Andrea Casu (Partito democratico di Roma), Flavia De Gregorio (Roma in Azione), Marco Cappa (Italia Viva Roma), Matteo Di Paolo (Più Europa Roma), Andrea Silvestrini (Partito Socialista Psi Roma), Guglielmo Calcerano (Europa Verde-Verdi di Roma). (Ore 18)- Manifestazione dei residenti della stazione Tiburtina che da mesi si oppongono all'abbattimento di alberi previsto dal progetto di riqualificazione dell'area varato dalla giunta capitolina. Protesta per chiedere alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, di fermare il progetto. (ore 10) (Rer)