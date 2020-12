Whirlpool: Rappa (Fiom Napoli), settore elettrodomestici scoppia di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi siamo certi che alla fine riapriranno lo stabilimento di Napoli e faremo lavatrici. E questa convinzione nasce dalla situazione di mercato che si è determinata dopo la pandemia. Il settore degli elettrodomestici sta scoppiando di lavoro". Lo ha detto il segretario generale della Fiom di Napoli, Rosario Rappa intervenendo a margine del presidio promosso dai lavoratori di via Argine al consolato americano. “Finanche nel Comitato Aziendale Europeo di Whirlpool - prosegue - hanno dovuto dichiarare che i volumi attesi non consentono all'azienda di stare dietro gli ordinativi, al punto di chiedere i sabati e le domeniche lavorativi. A Siena, di fronte a un volume crescente che ha portato quel sito ad essere completamente saturato, hanno assunto altri dieci interinali e per il 2021 prevedono ulteriori assunzioni. Lo stesso vale per tutte le altre multinazionali. Ad oggi non sono stati in grado di spiegarci perchè chiude Napoli in una situazione di questo tipo". (Ren)