Pa: ministero, ecco i numeri del monitoraggio sullo smart working

- Un picco del 64 per cento a maggio, dopo il 56 per cento di marzo, primo mese di lockdown, e il 46 per cento ancora nel settembre scorso, quando sono entrate in vigore le norme del decreto Rilancio secondo cui il lavoro agile non è più la modalità organizzativa ordinaria, come nella prima fase acuta dell’emergenza pandemica, ma va contemperato con il lavoro in presenza ben oltre le sole attività indifferibili, a garanzia della continuità dei servizi per cittadini e imprese. E' quanto si legge sul sito del ministero per la Pubblica amministrazione che presenta i numeri del monitoraggio sullo smart working nelle Pa, elaborati da FormezPa per conto della Funzione pubblica. Le amministrazioni rispondenti sono state ben 1.537 (circa 300mila i dipendenti rappresentati) per un periodo che va da gennaio al 15 settembre scorso, proprio il giorno in cui il lavoro agile ha smesso di essere la soluzione organizzativa ordinaria. Per dare una rappresentazione più fedele del fenomeno il monitoraggio non ha sostanzialmente riguardato settori in cui il lavoro agile è giocoforza marginale (sanità, forze dell’ordine, ecc.). (segue) (Rin)