Pa: ministero, ecco i numeri del monitoraggio sullo smart working (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio i lavoratori pubblici in smart working erano appena l’1,7 per cento. Successivamente, l’esplosione della pandemia ha portato ai picchi di maggio con percentuali oltre l’87 per cento per le amministrazioni centrali. Il lavoro agile ha riguardato l’86 per cento delle amministrazioni interpellate, dal 94 per cento al 100 per cento se parliamo degli enti sopra i 10 addetti. A maggio, le dipendenti donne attive da remoto hanno raggiunto il 66,3 per cento contro il 60,3 per cento degli uomini. A settembre il gap è diminuito: 47,6 per cento contro 44,4 per cento. In media, 48 per cento contro 44 per cento. A maggio il 57 per cento del tempo di lavoro era mediamente in smart working, con punte di quasi l’80 per cento nelle Pa centrali. (segue) (Rin)