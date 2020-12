Pa: ministero, ecco i numeri del monitoraggio sullo smart working (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lavoratore su due in lavoro agile si è giovato di strumenti forniti dall’amministrazione; in particolare è stato rilevato un +7 per cento sulla disponibilità di device da maggio a settembre. L’87 per cento dei dirigenti adesso ha la firma digitale, mentre la digitalizzazione dei procedimenti è al 60 per cento. Per il 70 per cento delle amministrazioni, secondo il monitoraggio, c’è stato un salto nelle competenze digitali dei dipendenti. Per il 48 per cento degli enti i dipendenti sono stati più responsabilizzati e orientati ai risultati. Il 54 per cento delle amministrazioni ritiene invece che le spese siano diminuite, con punte oltre l’80 per cento per il comparto università e ricerca e nella Pa centrale. Risparmi concentrati soprattutto nelle voci utenze e carta. Infine, su 2.681 dipendenti interpellati, per il 91 per cento l’esperienza del lavoro agile è pienamente o abbastanza soddisfacente e il 73 per cento ritiene che ci siano stati incrementi della produttività del lavoro. (Rin)