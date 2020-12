Imprese: Maspero Elevatori realizza ascensore panoramico inclinato per accesso equo Acropoli di Atene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In occasione della Giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità, Maspero Elevatori ha consegnato ufficialmente ieri alla Fondazione Onassis e allo Stato greco, l'ascensore panoramico inclinato realizzato su misura dall'azienda italiana per migliorare l'accesso all'Acropoli di Atene. L'installazione, che permetterà il trasporto di sedie a rotelle, non solo risolve un problema pratico, ma ha anche un valore simbolico rendendo equo e per tutti l'accesso a un monumento che è parte integrante del patrimonio culturale del Paese e patrimonio dell'umanità dal 1987. Maspero Elevatori, che si occupa di progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti elevatori speciali e di grande pregio, sia per persone che per merci, si era aggiudicata l'appalto lo scorso febbraio, prima dello scoppio della pandemia. "Nonostante le difficoltà operative dovute al lockdown e alle restrizioni dei due Paesi a seguito dell'espansione dell'epidemia da Covid-19, abbiamo mantenuto l'impegno e completato questo ambizioso progetto. Siamo onorati di averlo consegnato alla Fondazione Onassis, che ringraziamo per averci scelto e per la fiducia, proprio nella Giornata internazionale delle persone con disabilità. Grazie all'elevatore a piattaforma ora è possibile anche il trasporto di sedie a rotelle, facilitando l'accesso e permettendo così a tutti di poter visitare il sito archeologico che è parte del patrimonio culturale del Paese", commenta l'amministratore delegato di Maspero Elevatori, Andrea Maspero. "L'entrata in funzione dell'impianto sarà programmata non appena lo stato di emergenza e la situazione pandemica lo permetteranno". Quello realizzato da Maspero Elevatori è un progetto completo che ha impegnato l'azienda di Appiano Gentile anche nella progettazione e realizzazione delle strutture di sostegno delle vie di corsa. Un lavoro condotto in stretta collaborazione con la Fondazione Onassis, il ministero della Cultura e gli archeologi del Central archaeological council (Kas) per sviluppare la migliore soluzione da un punto di vista tecnico, della sicurezza e dell'estetica.