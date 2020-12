Francia: Macron, si potrà continuare a filmare agenti in servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani in Francia i cittadini e i giornalisti potranno continuare a filmare immagini delle forze dell'ordine in servizio. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, commentando la legge sulla "sicurezza globale". In merito alla possibilità di diffondere queste immagini, il capo dello Stato francese ha dato una risposta meno netta. "Penso che la risposta sarà sì", ha affermato il capo dello Stato ai microfoni del portale di informazione "Brut". Il titolare dell'Eliseo ha poi dichiarato che "si dicono molte sciocchezze" nel dibattito su questo progetto di legge. (Frp)