Costa d’Avorio: autorità ivoriane rilasciano passaporto per ex presidente in esilio Gbagbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Costa d’Avorio hanno rilasciato un passaporto per l'ex presidente Laurent Gbagbo, permettendogli di tornare dall'esilio in Belgio entro la fine dell'anno dopo la sua assoluzione dalle accuse di crimini di guerra presso la Corte penale internazionale (Cpi). Lo ha annunciato oggi il suo avvocato, Habiba Toure, in una nota in cui ha precisato che Gbagbo “accoglie con favore la mossa delle autorità ivoriane, che considera in uno spirito di pacificazione”. L’ex presidente, 75 anni, non ha ancora annunciato cosa intende fare al suo ritorno, ma la sua presenza in Costa d'Avorio potrebbe stimolare le fazioni dell'opposizione dopo il loro fallimento nel boicottare le elezioni generali dello scorso 31 ottobre, stravinte dal presidente uscente Alassane Ouattara. Gbagbo, che fu presidente nel 2000 e restò al potere fino al suo arresto avvenuto nel 2011 al termine di una breve guerra civile causata dal suo rifiuto di riconoscere la vittoria dello stesso Ouattara, ha tentato di candidarsi alle elezioni di ottobre ma le autorità ivoriane gli hanno negato il passaporto per il ritorno dall'Europa e la sua candidatura è stata bloccata dalla Corte costituzionale, che ha citato fra le motivazioni una condanna penale per appropriazione indebita di fondi durante il periodo della guerra civile. Gbagbo è stato invece assolto nel gennaio 2019 dall’accusa di crimini contro l'umanità e crimini di guerra presso la Cpi, ed è in attesa del verdetto di appello. (Res)