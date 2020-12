Lavrov: "La nuova amministrazione Usa garantirà continuità alla politica estera"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova amministrazione statunitense dovrebbe garantire una certa continuità in politica estera. È quanto affermato dal ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel suo intervento al Med Forum. "Tendo a essere d'accordo con alcuni esperti che ritengono che la nuova amministrazione, che si insedierà a gennaio, sarà costretta a garantire la continuità dell'attuale linea di politica estera. Vediamo che gli Stati Uniti sono ora concentrati principalmente sull'agenda interna: l'impatto senza precedenti della pandemia e la necessità di ripristinare l'economia del Paese ", ha detto Lavrov. Secondo il ministro russo, "ogni amministrazione deve tenere conto della profonda polarizzazione all'interno del Paese, soprattutto visto che 75 milioni di cittadini hanno votato a favore del presidente in carica (Donald Trump) e circa lo stesso numero per Joe Biden, il che, di fatto, suggerisce che la società è divisa a metà". Il compito principale dell’amministrazione, ha concluso Lavrov, sarà “ripristinare l'unità all'interno del Paese". (Res)