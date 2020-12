Spagna: ministra Diaz, "interessante" proposta settimana lavorativa di 4 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione della settimana lavorativa a quattro giorni in Spagna, seppur "molto interessante", non è ancora sul tavolo del dialogo sociale. Lo ha affermato oggi la ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, nel commentare l'annuncio di ieri del vicepremier, Pablo Iglesias, che aveva annunciato l'apertura del governo a questa possibilità. La ministra, a tal proposito, ha ricordato che nel programma di coalizione del Partito socialista operaio (Psoe) e di Unidas Podemos, era già stata concordata la riduzione della settimana lavorativa a 32 ore. "Nel nostro Paese facciamo 6 milioni di ore di straordinario alla settimana e il 42 per cento di esse non viene pagato. Si tratta quindi di un dibattito complesso", ha aggiunto Diaz, spiegando come sarà necessario una nuova e complessa regolamentazione del mercato del lavoro nel suo complesso. "La chiave è trattare l'intera giornata nella sua estensione e farlo con variabili di adattabilità, con l'approccio delle distribuzioni o della flessibilità interna che è in una doppia direzione, per l'azienda ma anche per i lavoratori", ha concluso. (Spm)